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В России штрафы за хулиганство в самолете планируют увеличить в 10 раз
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2018, 11:48
По данным газеты «Известия», в планах правительственной комиссии по законопроектной работе поддержать поправки о внесении изменений в КоАП, согласно которым штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20 000-40 000 рублей, кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 000 до 50 000 рублей.
Также в газете сообщается, что необходимо увеличить до 20 000-40 000 рублей штраф, назначающийся за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке. В настоящие время штраф за подобное составляет от 2 000 до 5 000 рублей. При этом сохраняется возможность административно арестовать нарушителя на срок до 15 суток.
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