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В одном из домов Королева 12 марта из‑за ремонтных работ отключат свет
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Общество — 6 Марта 2018, 11:10
Как информируется в аккаунте единой диспетчерской службы Королева в Instagram, 12 марта отключат электроэнергию в одном из домов Королева, света не будет с 9:00 до 14:00 из-за проведения ремонтных работ.
Дом на улице Сакко и Ванцетти в центральном районе города останется без света .
В сообщение говорится, - «В связи с плановыми ремонтными работами на трансформаторной подстанции будет производиться отключение электроэнергии 12 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Сакко и Ванцетти, дом 26».
Жители Королева подробную информацию могут узнать на сайте или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.
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