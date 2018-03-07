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Жительниц городского округа с Международным женским днем поздравил глава Люберец
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Общество — 7 Марта 2018, 11:17
С наступающим Международным женским днем жительниц городского округа поздравил Глава Люберец Владимир Ружицкий .
Во Дворце спорта «Триумф» 6 марта прошел праздничный концерт, который посвящен Международному женскому дню. Музыкальные и хореографические коллективы городского округа Люберцы выступили для гостей вечера .
По словам Владимира Ружицкого, более 5 000 женщин учат и воспитывают детей в школах и детских садах, 3 710 женщин работают в системе здравоохранения городского округа Люберцы – это 70% от общего числа медиков. Третья часть личного состава органов внутренних дел, а это 354 человека – представительницы прекрасного пола.
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