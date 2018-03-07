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Из‑за погодных условий отменили гонки на собачьих упряжках в Балашихе
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Общество — 7 Марта 2018, 11:20
По данным официального сайта администрации Балашихи в подмосковной Балашихе отменили гонки на собачьих упряжках, которые должны были состояться в среду.
В сообщении говорится , - «В связи с погодными условиями гонки на собачьих упряжках для детей и взрослых с ограниченными возможностями в Балашихе, запланированные на 7 марта, отменяются».
Общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» выступила организатором гонок . О новой дате проведения гонок дополнительно сообщат.
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