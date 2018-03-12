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В систему‑112 Московской области поступило более 190 000 вызовов по СМС

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Общество — 12 Марта 2018, 11:01

По данным интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил,  что операторы системы-112 Подмосковья с начала запуска функции отправки СМС обработали более 190 000 вызовов.

Также Пестов добавил, что оператор, приняв СМС, связывается с пострадавшим для уточнения происшествия либо с помощью звонка, либо отправляет ответное сообщение. Если необходимо оператор вызывает экстренные службы.

Пестов также рассказал, что сейчас в штате системы-112 4 сурдопереводчика. Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в нее через Skype. Для этого требуется набрать имя абонента - Help112mo. В онлайн-режиме сурдопереводчик  примет вызов, обработает полученную информацию и оперативно вызовет необходимые службы для оказания помощи.

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