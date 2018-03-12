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В систему‑112 Московской области поступило более 190 000 вызовов по СМС
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Марта 2018, 11:01
По данным интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил, что операторы системы-112 Подмосковья с начала запуска функции отправки СМС обработали более 190 000 вызовов.
Также Пестов добавил, что оператор, приняв СМС, связывается с пострадавшим для уточнения происшествия либо с помощью звонка, либо отправляет ответное сообщение. Если необходимо оператор вызывает экстренные службы.
Пестов также рассказал, что сейчас в штате системы-112 4 сурдопереводчика. Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в нее через Skype. Для этого требуется набрать имя абонента - Help112mo. В онлайн-режиме сурдопереводчик примет вызов, обработает полученную информацию и оперативно вызовет необходимые службы для оказания помощи.
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