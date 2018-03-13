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В Подмосковье вдоль популярных трасс уничтожат борщевик к ЧМ‑2018
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2018, 12:47
Как сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, вдоль трасс в Подмосковье уничтожат борщевик, которыми будут пользоваться участники чемпионата мира по футболу.
Борщевик это ядовитое растение. Попавший на кожу сок борщевика, под влиянием солнечного света (ультрафиолета), имеет возможность усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, часто называющими «ожогами».
Во время мирового первенства в Подмосковье будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.
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