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C жителями Подольска встретятся 18 марта создатели фильма о подольских курсантах
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Общество — 14 Марта 2018, 11:35
Как информируется на сайте администрации Подольска, 18 марта с жителями городского округа встретится нендиректор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников, являющийся создателем будущего фильма о подольских курсантах.
В сообщении говорится, - «В воскресенье, 18 марта, в подольском лицее №1 (улица Большая Серпуховская, дом №2/24) с 10:00 до 11:00 пройдет творческая встреча создателей фильма о подвиге подольских курсантов, генерального директора киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, с жителями Подольска. Более того, в этот день они примут участие в выборах президента РФ на избирательных участках, организованных в лицее».
О подготовке к съемкам художественного фильма «Ильинский рубеж» в ходе встречи запланирован показ презентации. Также, все участники мероприятия получат календари с автографами Фетисова и Угольникова.
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