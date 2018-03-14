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В Подмосковье в 2018 году планируют оцифровать более 8 млн листов архивных документов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Марта 2018, 11:38
Как говорит в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров, до 2020 года в Подмосковье более 22,8 миллиона листов архивных документов должны быть переведены в электронный вид , в частности, в 2018-м оцифровать планируют свыше 8 миллионов листов.
Также он сообщил, что приоритет по переводу в электронный вид отдается документам, которые находятся в Центральном государственном архиве Московской области.
Как сообщает начальник ведомства, во вторую очередь оцифровываются документы, которые востребованы жителями Подмосковья, – связанные в основном с генеалогией. Далее в электронный вид переводятся документы, которые могут быть утеряны из-за их плохого физического состояния.
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