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18 марта в 2 аэропортах в Подмосковье увеличат время работы избирательных участков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Марта 2018, 11:49
Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила журналистам в среду о том, что в день выборов президента России избирательные участки в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» будут работать на два часа дольше.
Также он сказала о том, что в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» открытие избирательных участков переносится с 8 часов на 6 часов.
В ходе заседания Избирательная комиссия Московской области приняла решение о переносе начала работы двух избирательных участков на территории Серпуховского района с целью обеспечения прав граждан из числа военнослужащих. Переносится с 8 часов на 7 часов время начала голосования на этих участках .
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