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Из‑за снегопада скорая помощь Подмосковья работает в усиленном режиме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2018, 11:08
Как сообщил РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марко, в Подмосковье службы скорой медицинской помощи перешла на усиленный режим работы из-за гололеда и снегопада.
Как говорит Марков, - «Служба скорой медицинской помощи Подмосковья работает в усиленном режиме в связи с гололедом и снегопадом в регионе. Медицинские специалисты готовы оказать необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей».
В четверг в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов, интенсивный снег. Кроме того, ожидается, в что в столице за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.
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