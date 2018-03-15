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В штатном режиме в условиях снегопада в Московском регионе работают Аэропорты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2018, 11:26
Как информирует РИАМО представители воздушных гаваней, аэропорты Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также «Жуковский» в четверг работают в штатном режиме в условия снегопада .
По словам представителя пресс-службы аэропорта, аэропорт «Домодедово» задерживает рейсы только из-за обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
Также он сообщает, что с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.
Представители справочных аэропортов «Жуковский» и «Внуково» подтвердили, что аэропорты работают в обычном режиме.
Аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы по расписанию, без отклонений от графика.
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