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22 марта проведет прием жителей по вопросам транспорта замглавы администрации Котельников
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Общество — 15 Марта 2018, 11:40
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета, заместитель главы администрации подмосковных Котельников Евгений Журавлев 22 марта проведет прием для жителей округа по вопросам транспорта.
В сообщении говорится, - «22 марта состоится тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта заместителя главы администрации Евгения Журавлева. Прием пройдет с 10:00 до 16:00».
Прием состоится в здании администрации Котельников по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, кабинет №110.
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