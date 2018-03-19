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В Балашихе итоговая явка избирателей на президентских выборах составила более 66%
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2018, 11:40
Как сообщил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Анатолий Кравченко, в Балашихе итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 66,42%.
Также он рассказал, что, по предварительным данным, после подсчёта бюллетеней места кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 76,5%; Павел Грудинин – 12%; Владимир Жириновский – 4,8%; Ксения Собчак – 2,6%; Григорий Явлинский – 1,6%; Борис Титов – 1%; Сергей Бабурин – 0,7% Максим Сурайкин – 0,6%.
Всего в Балашихе зарегистрировано около 350 000 избирателей, говорит Кравченко.
18 марта в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из 8 кандидатов.
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