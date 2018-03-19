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Более 20 раз скорая помощь приезжала на избирательные участки в день выборов в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2018, 11:46
По данным РИАМО в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообшил, что врачи скорой помощи свыше 20 раз приезжали на избирательные участки в Подмосковье для оказания медицинской помощи гражданам в день выборов президента России.
По слова Маркова, - «День выборов президента России по линии обеспечения граждан медицинской помощью прошел в штатном режиме. В течение дня 18 марта с избирательных участков Московской области в службу скорой медицинской помощи поступило 24 вызова. Специалисты оказали необходимую медицинскую помощь в срок и в полном объеме», - сказал .
Также он сообщил, что порядка 600 бригад скорой помощи работали в регионе в день голосования .
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