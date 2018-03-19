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Будет организована на базе городских тарифов Москвы билетная система на МЦД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2018, 11:48
Как информирует заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, основой билетной системы на Московских центральных диаметрах (МЦД) станут тарифы городского транспорта, также будет использоваться карта «Тройка», в том числе, и пешей доступности станций МЦД в проекте внимание будет уделяться.
Также он сообщил, что специалисты просчитали интеграцию МЦД с остальными видами транспорта, при этом с МЦД будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт.
Ликсутов добавил, что поезда на МЦД будут ходить быстрее, чем в настоящие время ходят электрички.
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