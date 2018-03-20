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В Подмосковье ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2018, 10:03
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции в подмосковном Красноармейске, а также смогли задержать организатора подпольного бизнеса и рабочих .
Также, оперативниками было обнаружена линия по ручному розливу алкоголя и необходимая фурнитуру для его производства. На производстве находились 8 уроженцев ближнего зарубежья, которые в круглосуточном режиме в антисанитарных условиях разливали алкоголь. К смешиванию обычной воды и спиртосодержащей жидкости сводился технологический процесс.
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