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Захарова ответила Макаревичу, который оскорбил россиян
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2018, 10:10
По данным Газета.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, оскорбившей россиян, и назвал их «злобными дебилами».
В Facebook Захарова написала, - «Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!» .
Ранее Макаревич, в настоящие время находящийся в США, в комментариях к своему посту в соцсети, в котором он рассказал о «спокойных, веселых и добрых» американцах, заявил, что пропаганда в нашей стране превращает людей в «злобных дебилов».
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