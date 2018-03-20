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Ресурсоснабжающая организация в Королеве незаконно получила от жителей 55 млн руб
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2018, 10:56
Как сообщал «РИАМО в Королеве» старший помощник прокурора города Дмитрий Ясиненко, в отношении должностных лиц компании «Гранель Инжининринг» уголовное дело возбудили за то, что организация работала без лицензии и получила доход с жителей подмосковного Королева в размере более 55 миллионов рублей.
В ходе проверки было установлено, что между управляющей компанией ООО «Комфорт-К» и ресурсоснабжающей организацией ООО «Гранель Инжиниринг» заключен договор на теплоснабжение ЖК «Валентиновка парк». При этом установлено, что «Гранель Инжиниринг» незаконно получала средства от жителей, из-за того что у компании нет лицензии.
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