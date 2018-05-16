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УК «ЛГЖТ» будет управлять новостройкой на улице Шевлякова в Люберцах с 1 июня
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Общество — 16 Мая 2018, 11:57
Как информируется на официальной странице компании в Instagram, с 1 июня 2018 года новым многоквартирным домом №2/24 по улице Шевлякова в городском округе Люберцы будет управлять УК АО «Люберецкий городской жилищный трест», .
В сообщении сказано, - «Рады сообщить, что мы выиграли конкурс на управление многоквартирным домом: городской округ Люберцы, улица Шевлякова, дом №2/24. Начиная с 1 июня 2018 года, все заявки жителей этого дома-новостройки будут выполняться нашим территориальным подразделением ЖЭУ-7».
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