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Россиян обязали уведомлять полицию о поездках в города ЧМ‑2018
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2018, 11:43
Как информирует в четверг газета «Известия», россиян, которые прибывают на территорию городов проведения чемпионата мира по футболу в период с 25 мая по 25 июля, обязали проходить временную регистрацию в трехдневный срок.
Ужесточение норм регистрации будет действовать с 25 мая по 25 июля, согласно указу президента. Граждане должны оформить временную регистрацию через МФЦ или территориальные органы МВД не позднее трех дней со дня прибытия. Отправить заказное письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя, нужно личное присутствие человека.
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