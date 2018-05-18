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C родителями школьников встретятся сотрудники ГИБДД Подольска и напомнят им ПДД
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Мая 2018, 12:09
Как написано в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу, в Подольске с 21 мая по 17 июня пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в ходе которого сотрудники дорожной полиции напомнят правила дорожного движения родителям на собраниях в школах, а также покажут тематические ролики детям.
Для обеспечения безопасности детей и подростков сотрудники ОГИБДД запланировали ряд профилактических мероприятий, которые направлены на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах.
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