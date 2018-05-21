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В 2018 году открыла набор девушек Военная академия РВСН в Балашихе
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Общество — 21 Мая 2018, 11:03
Как информируется на официальном сайте Минобороны России, военная академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Балашихе в 2018 году приступает к набору девушек, для обучения планируется отобрать десять представительниц слабого пола.
Сейчас конкурс личных дел среди представительниц слабого пола составляет 8 человек на место. В 2018 году академия и ее филиал в городе Серпухове планируют принять около 1 000 курсантов. Основное внимание при проведении профессионального отбора обращают на результаты кандидатов по математике и физике.
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