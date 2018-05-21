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Помогут решить проблемы с дорогами, транспортом и вывозом мусора дачникам в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Мая 2018, 11:07
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках достигнутых между Москвой и Подмосковьем договоренностей по развитию СНТ в дачных поселках планируется провести ремонт дорог, наладить вывоз мусора и работу общественного транспорта, при этом власти ждут от садоводов конкретных предложений по необходимым работам.
На минувшей неделе встретились с дачниками в Сергиевом Посаде губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин . На встрече главы регионов договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.
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