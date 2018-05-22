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Из‑за обработки от клещей парки Красногорска закрыли для посетителей
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Общество — 22 Мая 2018, 11:18
Как сказал «РИАМО в Красногорске» представитель муниципального учреждения культуры «Парики Красногорска», в ряде парков подмосковного Красногорска во вторник начали проводить противоклещевую обработку, в следствии чего территории парков буду закрыты для посетителей на 2 дня.
Сотрудник сообщил, - «Во вторник, 22 мая, и среду, 23 мая, противоклещевая обработка проводится в городском парке Красногорска. 22 мая – в детском городке «Сказочный» и парке культуры и отдыха «Ивановские пруды»».
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