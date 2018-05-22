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Сделают доступными для инвалидов в 2018 г более 4 000 объектов инфраструктуры Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2018, 11:20
Как написано на официальном портале правительства Московской области, в Подмосковье в 2018 году планируют сделать доступными для инвалидов более 4 000 объектов социальной инфраструктуры.
Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве социальных объектов» используют для определения уровня доступности услуг и объектов в муниципальных образованиях Подмосковья .
Фаевская сообщила, - «Плановое значение показателя в 2018 году составляет 64%».
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