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В новой Москве планируется построить в деревне Кузнецово очистные сооружения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2018, 11:22
Как сказано в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста, одобрила предоставление инвестору земельного участка в Троицком административном округе для строительства очистных сооружений градостроительно-земельная комиссия Москвы .
В соответствии с законодательством, договор аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, для данного строительства заключается без проведения торгов.
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