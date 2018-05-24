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В Подольске установили урны у мемориала Великой Отечественной войны
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Мая 2018, 11:10
Как информируется на интернет-портале «Добродел», в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жительницы установили две урны у мемориала Великой Отечественной войны.
На портал жалобу написала жительница Подольска на благоустройство территории и содержание памятника (мемориал Великой Отечественной войны - ред.) в микрорайоне Климовск на Железнодорожной улице. Она сообщила, что вокруг памятника образовалась помойка, а урн для мусора нет.
В 2015 году был запущен портал «Добродел» для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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