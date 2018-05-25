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В Подмосковье в сентябре заработают первые комплексы по переработке мусора
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Мая 2018, 11:12
Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, начнут работать на территории Московской области первые комплексы по переработке бытовых отходов (КПО) уже с сентября текущего года, они станут частью новой отрасли обращения с мусором в регионе.
По словам Андрея Воробьева, что в перспективе после запуска мусороперерабатывающих комплексов доля складируемых на полигонах Подмосковья коммунальных отходов может опуститься ниже 50%, если часть из них превратить во вторичное твердое топливо – RDF.
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