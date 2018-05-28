28мая 2018
понедельник
|
В Дзержинском планируют завершить до 1 июня ямочный ремонт дорог
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Мая 2018, 11:52
Как рассказал в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации горокруга Николай Федюшкин, в подмосковном Дзержинском до 1 июня завершат ямочный ремонт на дорогах.
Федюшкин пообщела, - «Мы во всем Дзержинском ремонтировали дороги. Ямочный ремонт завершим до 1 июня».
Так же он добавил, что затем необходимо приступить к ремонту больших участков проблемных дорог.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +11 +13 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры