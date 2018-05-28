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До 7000 может расшириться число контролируемых Минсельхозпродом Подмосковья аттракционов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2018, 11:57
Как сообщил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин, перечень аттракционов в Подмосковье, за которыми будет следить управление Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, может расшириться до 7 000 единиц, увеличение произойдет в основном за счёт батутов и надувных горок.
Так же он рассказал о том, что недавно был принят технический регламент Евразийского экономического союза, расширивший перечень поднадзорных аттракционов: к ним добавились батуты, воздушные канатные дороги, катальные горы, аквапарки, и скоро должен быть принят соответствующий федеральный закон.
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