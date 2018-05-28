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В День города делегации городов‑побратимов посетили Наро‑Фоминск
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2018, 12:00
Как написано в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа, подмосковный Наро-Фоминск на протяжении многих лет поддерживает теплые дружественные связи со многими городами Российской Федерации и рядом городов других стран, свой день рождения город отмечает вместе с делегациями из городов-побратимов и городов воинской славы.
Гости посетили памятник болгарскому герою – Огняну Найдову-Железову, установивший в обороне Наро-Фоминска от фашистских захватчиков в октябре 1941 года. В числе гостей Наро-Фоминска – представители города Елин-Пелин Республики Болгария, почтившие память своего земляка, который погиб под Наро-Фоминском.
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