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На строительство дороги в Истре потратят более 200 млн рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2018, 17:46
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в июне начнется строительство автодороги на пересечении М-9 «Балтия» -Веледниково-Лешково в подмосковном городском округе Истра.
В рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» заключило с ООО «Строй-Проект» контракт стоимостью 210 миллионов рублей подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» . За счёт средств регионального дорожного фонда производится финансирование объекта.
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