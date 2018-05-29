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До ноября благоустроят набережную в Коломне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2018, 17:56
Как рассказал журналистам во вторник глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, в подмосковной Коломне набережную планируют привести в порядок до ноября 2018 года, также средства, которые город получит после победы в номинации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, будут использованны на благоустройство.
В Красногорске 29 мая прошёл финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой нашей страны.
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