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14 июня Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску проведет прием жителей
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Общество — 30 Мая 2018, 10:48
Как информируется на сайте УМВД России по горокругу, начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников примет жителей 14 июня с 17:00 до 20:00.
По данным графика, который опубликован на сайте, приём граждан начальником штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергеем Овчинниковым пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. 14 июня с 17:00 до 20:00 состоится приём.
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