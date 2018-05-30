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Поздравил космонавта Алексея Леонова с днем рождения Глава Королева
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Общество — 30 Мая 2018, 11:07
Поздравил космонавта Алексея Леонова с днем рождения и пожелал ему здоровья и благополучия, глава подмосковного Королева Александр Ходырев .
Ходырев в своем аккаунте в Instagram написал, - «Сегодня (30 мая – ред.) свой день рождения отмечает советский космонавт, дважды Герой Советского Союза и почетный гражданин нашего города (Королева – ред.) Алексей Архипович Леонов. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» .
Леонов – советский космонавт. Это первый в истории человек, который совершил в 1965 году выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.
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