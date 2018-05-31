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3 июня смогут посетить бесплатное занятие йогой в парке жители Подольска
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Общество — 31 Мая 2018, 11:15
Как рассказала «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия, 3 июня в парке имени Талалихина в Подольске пройдет бесплатное занятие йогой для позвоночника, посетить ее смогут все желающие.
Также она сообщила о том, что принять участие смогут все желающие. С собой необходимо взять коврик и бутылку воды. Одежду нужно выбирать удобную. Занятие будет проходить на лужайке за памятником Виктору Талалихину.
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