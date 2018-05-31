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В Москве до 2020 года построят 6 футбольных полей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2018, 11:40
Как информируется в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы, в столице в ближайшие 2 года планируют построить 6 футбольных полей с искусственным покрытием и необходимой инфраструктурой для учеников профильных спортшкол, в этом году планируют ввести 3 из них.
В следующих адресах: Студеный проезд, владение 1-3 (ввод в 2018 году); пересечение улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской (ввод в 2018 году); стадион «Олимп» (футбольное поле), улица Суздальская, владение 40 (ввод в 2018 году); улица Паустовского, владение 6, корпус 2; улица Заречье, владение 9 (в том числе подъездная дорога); город Зеленоград, микрорайон 9 у корпуса 919 появятся футбольные поля с искусственным покрытием и инфраструктурой.
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