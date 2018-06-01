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В деревне Рузского округа карантин по бешенству животных отменили
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июня 2018, 13:00
Имеется соответствующее постановление губернатора Московской области в распоряжении РИАМО, карантин по бешенству животных отменили в деревне Копцево Рузского округа в Подмосковье.
На территории от западной границы деревни Ведерники до южной границы поселка Новотеряево, далее до южной границы деревни Кожино, далее на до южной границы деревни Кузянино и далее на север вдоль границы Рузского городского округа до западной границы деревни Ведерники также сняли карантин.
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