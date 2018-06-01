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После отравления воспитанники детсада в Балашихе сдали анализы
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Общество — 1 Июня 2018, 13:03
Как рассказала заведующая учреждением Ольга Высоцкая, воспитанники детсада №51 «Аленький цветочек» в подмосковной Балашихе в пятницу утром сдали анализы после подозрения на отравление.
8 детей 31 мая отравились в детском саду №51 «Аленький цветочек» в Балашихе, 1 ребенок был госпитализирован.
Высоцкая также сообщила, что по результатам анализов будет установлена причина недомогания детей.
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