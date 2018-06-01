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Завод по производству упаковки в Дзержинском до конца 2018 года реконструируют
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Общество — 1 Июня 2018, 13:09
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, в подмосковном Дзержинском до конца декабря 2018 года реконструируют завод по производству полимерной упаковки «АЛПЛА».
Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев сообщил, что после реконструкции общая площадь здания переменной этажности (1-2 этажа) составит 16600 кв. метров. Кроме того, расширение завода позволит создать дополнительно порядка пятьдесят рабочих мест. Инвестиции в объект составят около 500 миллионов рублей.
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