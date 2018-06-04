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В Подмосковье более 100 камер планируют установить на таможенных постах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2018, 11:24
Как проинформировал в интервью РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров, на таможенных постах в Московской области планируют установить более ста камер в рамках внедрения системы видеоконтроля.
Также он добавил, что система видеомониторинга даст дополнительные возможности для контроля за действиями должностных лиц, которые непосредственно осуществляют досмотр. Видеоинформация о совершении таких операций будет передаваться на следующий этап таможенного контроля, в центр оперативного мониторинга и управления рисками, где её оценят и проанализируют.
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