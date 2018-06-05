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МФЦ Люберец в мае оказали жителям более 32 000 услуг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2018, 11:23
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий, более 32 000 услуг оказали многофункциональные центры подмосковных Люберец жителям городского округа в мае 2018 года.
Ружицкий сказал, - «Люберецкие МФЦ в мае оказали жителям городского округа 32 566 услуг. Из них федеральных – 22 602, региональных – 3 082 и муниципальных – 6 882».
Как он сообщает, нагрузка на каждое окно в среднем составляет тридцать четыре человека в день. Среднее время обслуживания одного клиента в мае - 10 минут 52 секунды. Среднее время ожидания составило 13 минут 51 секунду.
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