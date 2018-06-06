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Между Подмосковьем и Москвой запустят более 250 автобусов дополнительно
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2018, 11:20
Как написано в сообщении пресс-службы областного министерства, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы договорились дополнительно запустить более 250 автобусов на ста четырех маршрутах.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил о том, что схемы движения уже существующих маршрутов также были учтены пожелания пассажиров по их изменению .Например, маршрут №31 в Люберцах приступил к обслуживанию поликлиники №6, а жители городского округа Ивантеевка, воспользовавшись маршрутом №316к, смогут доехать до санатория «Подлипки».
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