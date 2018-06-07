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Новые полномочия для регулирования тарифов на тепло получило Правительство Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2018, 12:40
Как информирует в четверг корреспондент РИАМО, мособлдума наделила правительство Московской области полномочиями по согласованию отнесения поселений и городских округов к ценовой зоне теплоснабжения.
Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова соощила о том, что ценовые зоны теплоснабжения вводятся федеральным законодательством и нужны для совершенствования тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.
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