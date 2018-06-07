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В центре Ивантеевки благоустроят 2 общественных пространства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2018, 12:51
Как информируется в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области, в 2018 году в честь 80-летнего юбилея подмосковной Ивантеевки планируется благоустроить сквер от Советского проспекта до улицы Дзержинского и городской сад, который соседствует с усадебным комплексом «Вантеево» середины XVIII – начала ХХ века.
В сквере, который ограничен Советским проспектом, улицей Дзержинского и Центральным проездом, будет создана новая дорожно-тропиночная сеть, учитывающая в настоящие время конфигурацию пешеходных связей, к которой привыкли местные жители. Также, пространство сквера будет дополнено площадками для спокойного отдыха.
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