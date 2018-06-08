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В разработали технологию быстрой диагностики нескольких видов рака в «Сколкове»
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Общество — 8 Июня 2018, 11:54
08 июня в пятницу газета «Известия» информирует о том, что новую технологию быстрой диагностики нескольких видов рака разработали в «Сколкове», технология не требует высокой квалификации врача.
Некоторые формы рака с помощью биочипа позволяет диагностировать новая технология. Это пластиковый контейнер с ячейками, которые содержат различные белковые реагенты-антитела. В контейнер помещают биоматериал, и если обнаружено то или иное онкообразование, соответствующая ему ячейка начинает светиться. Стандартное иммуногистохимическое исследование длится около суток, а здесь результат можно получать за час.
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