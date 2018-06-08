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Стало лидером рейтинга городов РФ с самым вкусным мороженым Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2018, 11:58
В сообщении пресс-службы сервиса сказано, что туристический сервис Tvil.ru выявил, где в нашей стране делают самое вкусное мороженое по мнению туристов, лидером опроса туристов стало Подмосковье.
По результатам опроса туристов в социальных сетях представлен рейтинг .
Москва и Санкт-Петербург, Вологодская и Нижегородская область также попали в топ-5 российских городов и регионов с самым вкусным мороженым .
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