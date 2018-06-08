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На дорогах Балашихи сотрудники ГИБДД 08 июня будут выявлять пьяных водителей
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Общество — 8 Июня 2018, 12:00
Как информируется в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», 08 июня в подмосковной Балашихе пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, которые находятся за рулем.
За управление автомобилем в пьяном виде водителя могут оштрафовать на 30 000 рублей и лишить прав управления транспортными средствами на срок до двух лет, а при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность, напоминает Госавтоинспекция .
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