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Могут изменить правила призыва на срочную службу в России
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Общество — 9 Июня 2018, 11:09
09 июня газета «Известия» информирует о том, что Министерство обороны РФ предложило внести изменения в законодательство о военной службе, которые позволят молодым людям добровольно пройти повторное медосвидетельствование, а также уточнят срок службы в армии.
В итоге, согласно поправкам в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ», новобранцев поделят на 2 категории. Первая — призывники,которые не имеют воинских званий и пребывающие в запасе, для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью «рядовой» такие бойцы должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта Федерации к месту прохождения военной службы».
Вторая категория — призывники, которые не числятся в запасе, однако имеют воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта Федерации о направлении в воинскую часть.
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