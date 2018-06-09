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09 июня из‑за ремонта поменяется расписание Горьковского направления МЖД
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Общество — 9 Июня 2018, 11:15
Как говорится на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, на участке Металлург – Захарово Горьковского направления Московской железной дороги в субботу изменят расписание электричек из-за ремонта на станции «Электросталь», пассажиров призвали учитывать эту информации при планировании поездок.
На станциях «Захарово», «Ногинск», «Электросталь», «Фрязево», а также на остановочных пунктах «Машиностроитель» и «Металлург» назначены остановки автобусам . Для посадки необходимо предъявить проездные документы АО «Центральная ППК», которые действуют на данном маршруте. Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.
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